Ponto de Equilíbrio homenageia Bob Marley em Salvador

O grupo carioca Ponto de Equilíbrio chega a Salvador no dia 14 de março com a turnê Bob Marley 70 Anos. A banda divide o palco do Wet'n'Wild com Adão Negro, Mato Seco e Planta e Raiz.

No repertório, estão garantidos clássicos como Exodus, Get Up Stand Up, Redemption Song e One Love, músicas que marcaram a carreira do homenageado, que teria feito 70 anos este mês. Da Ponto de Equilíbrio, o público pode contar com canções como Aonde Vai Chegar, Árvore do Reggae, Vila Isabel e O que Eu Vejo.

No cenário assinado pelo artista plástico e cenógrafo Fabio Ema, projeções lembrarão a vida e obra de Bob Marley.

