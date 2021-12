Ponto de Equilíbrio estreia nova turnê em Salvador

A banda Ponto de Equilíbrio desembarca em Salvador nesta sexta-feira, 19, para a estreia da nova turnê, “Mais Amor”. O show acontece às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. os ingressos variam de R$ 35 a R$ 140 e estão à venda na bilheteria, nos SACs Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

O grupo é formado por Helio Bentes no vocal, Pedro ‘Pedrada’ Caetano no baixo, Márcio Sampaio na guitarra, Tiago Caetano no teclado, Lucas Kastrup na bateria e Marcelo Campos na percussão.

O show vai ter três horas de duração, com repertório marcado pelos sucessos da banda e as músicas novas, além da participação do grupo Adão Negro e e do cantor Sine Calmon.

adblock ativo