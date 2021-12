Ponto de Equilíbrio e Oriente se apresentam em Vilas do Atlântico

O "Luau Absolut" irá reunir reggae e rap do dia 28 de julho. O evento que será realizado, às 21h, no Armazém Hall terá a presenta das bandas Ponto de Equilíbrio, Maneva, Oriente e Poesia Acústica. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e podem ser adquiridos na casa de shows, na loja Armazém Ticket e nos balcões do Pida.

A Ponto de Equilíbrio apresenta o repertório do DVD gravado em 2017, com músicas como "Fio de Fé", "Direitos Iguais" e "Nossa Música". Já Maneva tem em seu repertório singles como "Pisando Descalço", "Seja Para Mim" e "Saudades do Tempo".

Oriente irá trazer um pouco do rap carioca para Vilas do Atlântico, hits como "Linda Louca e Mimada", "Vida Longa, Mundo Pequeno" e "Fugir com o Sol". E o projeto Poesia Acústica animará o público com "Descompasso do Compasso", "Sobre Nós" e "Todo Mundo Odeia Acústico".

