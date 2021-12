Polícia indicia grupo Parangolé após cancelamento de show

A polícia civil de Alagoas da cidade de Palmeira dos Índios indiciou, através de um termo circunstanciado, o grupo Léo Santana & Parangolé por "provocação de tumulto", informou o delegado José Carlos Sales. De acordo com o delegado na terça-feira, 25, o grupo tinha uma apresentação programada na cidade, num bloco de carnaval, mas cancelou por falta de pagamento do cachê combinado.

"Eles levaram 90% do cachê, combinaram o valor de R$ 70mil, mas já tinham recebido R$ 60 mil, podiam ter dialogado com o contratante para não causar a confusão que teve na cidade", disse o delegado.

Ainda segundo o delgado quando os foliões souberam do cancelamento, promoveram um quebra-quebra pela cidade.

A reportagem tentou contato com a assessoria da banda, mas não obteve sucesso, contudo eles divulgaram no Facebook do grupo o seguinte comunicado:

adblock ativo