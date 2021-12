Poeta e músico paraense Arthur Nogueira lança quarto disco

Arthur Nogueira é um dos jovens talentos da nova geração musical que brota em Belém do Pará. Em Rei Ninguém, seu novo disco lançado pela Natura Musical, o músico transita por um caminho diferente dos seus dois últimos trabalhos – Sem Medo Nem Esperança (2015) e Presente (2016) – que possuem uma sonoridade eletrônica.

O novo álbum tem um som mais "orgânico" e "natural", marca a volta de Arthur ao violão e traz em primeiro plano a relação dele com o rigor e a profundidade da palavra poética, característica que o acompanha desde o início de sua carreira.

Gravado ao vivo em um estúdio no interior de São Paulo, Rei Ninguém é composto por dez faixas e foi produzido no curto espaço de três meses. "O disco surgiu em um período de reflexões sobre o fazer artístico, sobre minhas escolhas até aqui, pessoais e profissionais. Ele celebra os recomeços, as novas possibilidades inerentes à condição de se estar vivo", disse Arthur Nogueira, em entrevista ao A TARDE.

Para explicar a mudança de percurso sonoro e o passeio por novos caminhos, Arthur recorre ao seu amigo carioca, o poeta e filósofo Antônio Cícero. "Ele explica que o grande feito das vanguardas foi legar ao artista moderno a consciência de que não há formas, experimentais ou tradicionais, consideradas obrigatórias ou proibidas. Podemos transitar pelos mais diferentes caminhos sem ignorar ou determinar qualquer possibilidade a priori. Penso que o Rei Ninguém é o personagem ideal nessa conjuntura de máxima liberdade. Antes de fazer uma canção ou dar início a um novo projeto, não me imponho obrigações, mas também não excluo possibilidades", afirma.

Poetas

Rei Ninguém é poesia musicada. Bob Dylan surge logo na primeira faixa - Vou Ficar Tão Só se Você se For - versão de Arthur e Erick Monteiro Moraes para You're Gonna Make me Lonesome When You Go. Versos de Eucanaã Ferraz e Rose Ausländer (poeta de língua alemã e origem judaica) e referências a Ferreira Gullar e Waly Salomão também estão presentes no disco.

Arthur foi apontado pela crítica como o artista contemporâneo responsável por "renovar a tradição dos poetas na canção brasileira". Questionado sobre essa missão, o jovem cantor foi à Grécia Antiga buscar sua resposta.

"A poesia não é uma bandeira que eu escolho carregar. A experiência de estar próximo dos poetas é resultado do meu dia a dia, do fato de ser um leitor de poesia e querer compartilhar, pelo meio que considero minha melhor expressão, a grande beleza que é a mãe de todas as artes, como dizia Platão. Não a vejo como uma tarefa ou uma obrigação, a poesia é a condição do meu trabalho", disse.

O imortal

O poeta-filósofo, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Antonio Cícero, acabou se tornando parceiro de composições de Arthur Nogueira. Os dois se conheceram em Belém, em 2004, quando o poeta foi lançar A Cidade e os Livros.

A admiração e o respeito por Antonio Cícero levaram Arthur a lançar, em 2016, um álbum comemorativo aos 70 anos do poeta-filósofo, o disco Presente.

"Conheci primeiro a poesia do Antonio Cícero e digo que foi o dia em que fui mais feliz porque a obra dele me inspira e me encoraja a ser quem eu sou, a ir em busca da afirmação dos meus desejos e gostos autênticos. Quando nos conhecemos, ele ficou curioso com meu interesse em sua obra apesar de ser tão jovem - eu tinha 16 anos. Hoje, Cicero é um dos meus maiores companheiros, não só de música, mas da vida, em todos os melhores momentos de amizade, curtição e sabedoria", declara.

Em Rei Ninguém, a parceira com Cícero está presente nas faixas A Hora Certa e Consegui. Esta última interpretada em um dueto com a conterrânea Fafá de Belém. "Cicero me mostrou esse poema em 2011, dizendo que escreveu pensando em Waly Salomão, outro poeta que eu adoro, só que não consegui chegar a um resultado musical que me empolgasse naquela época. Anos depois, meu contato com a Fafá fez eu reencontrá-lo e determinou os caminhos que a canção deveria seguir. Digo que, apesar de não ter sido escrita originalmente para ela, é uma faixa no disco totalmente provocada pela Fafá, pensada para ela", ressalta.

Turnê

O disco foi lançado em Belém em setembro. Belo Horizonte foi a segunda cidade a receber o show. No próximo dia 16, Arthur canta em São Paulo.

"No ano que vem, todos os esforços serão para realizar o show no maior número de cidades possível. Fui a Salvador em fevereiro, fiz dois shows, um deles no dia de Iemanjá, no Lálá, no Rio Vermelho. Não tem um dia em que eu não pense na Bahia, nas pessoas, em tudo o que já pude viver na Bahia. Tenho o sonho de apresentar o Rei Ninguém completo, em Salvador, no ano que vem", concluiu.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

