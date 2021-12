Poesia e tambor serão temas de espetáculo nesta quinta

O encontro da poesia com a percussão, poderá ser conferido nesta quinta-feira, 23, a partir das 19h na Galeria do Teatro Gregório de Matos, localizado na Praça Castro Alves, em mais uma edição do "Quintas Gregorianas".

A performance "Tamborismo: Poesia & Tambor" será apresentada pelo poeta baiano Nelson Maca junto ao mestre de percussão Jorjão Bafafé que juntos, levarão ao palco poesias, temas, formatos e ritmos da cultura africana através da forma de expressão da oralidade contemporânea estruturada a partir de elementos da poesia do “poema batuque”, do “slampoetry”, do “dubpoetry” e do “rhythmandpoety” (rap).

O espetáculo com entrada gratuita, explora o ritmo da língua e do corpo, acompanhada pelo couro e efeitos da percussão. Musicalmente, é regido pelos ritmos do candomblé, do reggae, do dub, do rap, do kalyso, do funk carioca e do funk-soul.

