“Podem esperar uma La Fúria diferente”, afirma Bruno Magnata sobre nova fase

A banda La Fúria estará gravando um novo DVD nesta sexta-feira, 25, no Bailão Salvador, realizado na Arena Fonte Nova. Donos de hits como “Manoel”, “Teile & Zaga” e a polêmica “Fábio Assunção”, eles contarão com uma grande estrutura na gravação e prometem que as músicas serão mais diferentes e estarão em um outro patamar.

“A gente vai cantar os sucessos da La Fúria que tivemos durante esses oito anos. Lançaremos 9 faixas inéditas, que vamos trabalhar para o verão. Podem esperar uma La Fúria diferente, a gente vai mudar de patamar, as músicas virão diferentes, fala de uma imagem mais do Brasil”, revelou o vocalista Bruno Magnata, em entrevista ao Portal A TARDE.

Com oito anos de história, a banda está apostando na nova fase, com músicas mais leves e, segundo Magnata, limpas. O artista revelou que o sucesso que a La Fúria tem feito acabou atingindo outros públicos, como o de crianças e famílias. “Eu decidi parar de estar cantando certos tipos de letras, daí veio a ideia de fazer as músicas dos memes”.

A história das músicas com os memes da internet foi surgindo naturalmente para a La Fúria. Magnata contou que os próprios fãs marcam a banda nos memes que viralizam, pedindo para que façam uma música. Segundo ele, a banda não grava tudo o que sai na internet, mas quando veem que algo repercutiu muito, já correm para o estúdio, fazem o ritmo e lançam na internet.

E a criatividade é, realmente, um dos pontos fortes da banda de pagodão baiano. Um dos maiores sucessos, o hit “Manoel”, foi bastante comentado pelo público, que buscava entender a história. Atualmente com mais de 16 milhões de views, a música foi enviada para o vocalista, que teve a mesma reação dos fãs. “Eu fiquei pensando: ‘que música maluca é essa?’, fui dormir e não saiu da minha cabeça. Na hora eu pensei, se não saiu da minha cabeça, não sai da cabeça dos outros também”, revelou o artista, explicando que a música estourou após ser colocada em um cd de paredão.

Com o Verão e o Carnaval já batendo na porta, os preparativos para as épocas mais esperadas pelos artistas e público baianos estão a todo vapor. Durante a entrevista, Bruno Magnata comemorou a música que recebeu do compositor Rafinha RSQ, que já trabalhou com artistas como Anitta e Kevinho. “É uma música que eu apostaria para o Verão, de verdade. Fala do povo, da resenha, uma música limpa, bacana”, contou ele, revelando que o lançamento será em novembro.

Outra novidade será o lançamento do cd de Verão, que será feito em uma laje, mostrando a favela. Além disso, serão gravadas imagens, pois as músicas também acompanharão clipes. “O projeto é esse… Verão. Estão vindo vários ‘feats’ [parcerias], como Mc Kekel, Aldair Playboy e outros”, finalizou.

