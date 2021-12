Pocah é mais uma atração confirmada no 'Bailão Salvador'

A funkeira Pocah foi confirmada no 'Bailão Salvador', que ocorre no dia 25 de outubro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além dela, o cantor Kevin o Chris também está entre as atrações do evento.

Pocah é dona de grandes hits como “Não sou obrigada” e “Quer mais” um feat com MC Mirella, somente essas músicas somam mais de 140 milhões de visualizações no youtube. Já a música 'Resenha lá em casa' é um feat entre Pocah e Kevin O Chris, que está disponível em todas as plataformas digitais e clipe no youtube que já tem mais de 4,5 milhões de visualizações.

Os ingressos estão à venda no Pida! Salvador Shopping e Piedade, na Salvador Tickets – Shopping da Bahia e no Sympla.

