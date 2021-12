A cantora norte-americana P!nk lançou nesta quinta-feira, dia 10, o seu mais novo single, uma música intitulada "What About Us", que já está disponível nos serviços de streaming e no seu canal Vevo no YouTube.

Junto com a faixa, a cantora anunciou também um novo álbum para outubro, com o título de "Beautiful Trauma", que será o seu primeiro disco desde "The Truth About Love", lançado há cinco anos.

A própria P!nk compartilhou a capa do novo álbum com seus seguidores no Twitter. "Eu não poderia estar mais animada", escreveu na rede social. "Obrigada por todos esses anos e por todo o amor."

Estadão Conteúdo P!nk lança nova música e anuncia primeiro álbum em cinco anos

