PM dá aulas de piano gratuitas no bairro Uruguai

Jovens de baixa renda têm oportunidade de aprender a tocar piano através do Projeto Primeiro Som, desenvolvido por policiais militares da Base Comunitária de Segurança (BCS) do bairro Uruguai, que vai completar quatro meses meses. Podem participar pessoas com faixa etária entre 11 e 25 anos.

As aulas de música são ministradas às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, no Espaço Cultural Alagados, pelo soldado da PM Érico Alcântara, formado em música pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). O piano usado foi doado por um morador local.

"Minha relação com a música começou aos dez anos, quando tocava bateria na igreja em que frequento. Adoro música. Atuo como técnico de sonorização, e as aulas me incentivam a querer sempre mais", afirma Marcos Vinícius dos Santos, primeiro jovem a ingressar no projeto.

