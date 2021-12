Plutão Já Foi Planeta se apresenta no Pelourinho nesta quinta

Nesta quinta-feira, 6, às 20h30, a banda Plutão Já Foi Planeta se apresenta no Largo Tereza Batista, localizado no Pelourinho, em mais uma edição do projeto "Intercenas Musicais".

A banda do Rio Grande do Norte, apresentará ao público baiano, o show do seu último álbum "A Última Palavra Feche a Porta" que conta com canções como "O Ficar e o Ir da Gente", "Alto Mar" e "Mesa 16". Na mesma noite se apresentará a banda baiana Canto dos Malditos na Terra do Nunca que levará ao palco a turnê "Travessia", que dá o nome ao mais recente álbum da banda.

Os ingresso podem ser adquiridos através do site Sympla pelos valores de primeiro lote de R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

