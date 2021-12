Playgrude anima a criançada com clássicos da música

O show infantil Playgrude retorna neste sábado à cena cultural de Salvador. As cantoras Marcela Bellas e Tais Nader se juntam ao compositor Helson Hart, às 16 horas, na Varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho, onde embalam as canções do disco que leva o nome do projeto, além de clássicos da música brasileira, como Carimbador Maluco, A História de Uma Gata e Fico Assim Sem Você.

Os ingressos para o show saem ao preço único de R$ 20. O evento conta também com um momento karaokê para as crianças.

