Plataforma digital cria lista com clássicos dos Ramones

Após a morte de Tommy Ramone, ex-baterista e último integrante da banda Ramones, na sexta-feira, 11, o Spotify, serviço de música digital, criou a lista "RIP Tommy Ramone", reunindo as canções da banda punk mais ouvidas na plataforma.

Entre sexta e sábado, quando a notícia do falecimento de Tommy foi divulgada, o Spotify registrou um aumento de 300% no número de audições de músicas da banda.

No repertório selecionado, 15 hits da fase inicial do quarteto, como "Blitzkrieg Bop", "Pinhead", "Rockaway Beach", "Sheena is a Punk Rocker", entre outros.

Tommy Ramone tinha 62 anos e perdeu uma luta contra o câncer. Ao lado de Joey (vocais), Johnny (guitarra) e Dee Dee (baixo), fez parte da formação original dos Ramones, que gravou os álbuns "Ramones", de 1976, "Leave Home" e "Rocket to Russia", ambos de 1977.,

Confira um vídeo da música "Blitzkrieg Bop", presente na lista:

