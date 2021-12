Planeta Terra Festival é confirmado para novembro

O Planeta Terra Festival foi confirmado nesta segunda-feira, 29, e vai acontecer em novembro em São Paulo. A data exata, o local e as atrações da sétima edição do festival ainda não foram divulgados pelo Terra, patrocinador oficial do evento. "Temos a convicção de que o Planeta Terra 2013 será, mais uma vez, um enorme sucesso de público, crítica e de audiência ao vivo e e on demand no Terra", disse Rafael Davini, diretor-geral do Terra no Brasil.

Em 2012, o Festival trouxe ao Brasil bandas como Kings of Leon, Garage e Gossip.

