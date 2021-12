Planeta Terra anuncia novas atrações para festival

Finalmente saiu a tão esperada grade de atrações completa do Planeta Terra, festival que acontece no dia 20 de outubro, no Jockey Club, em São Paulo. Os organizadores do festival já tinham confirmado a presença de Kings of Leon, Garbage, Gossip, Azealia Banks, Best Coast e Maccabees. E os fãs da música rock/indie já estavam ansiosos pelos novos nomes da line-up. Mas, só com esses nomes, os dois primeiros lotes dos ingressos evaporaram em poucos dias. Nesta terça-feira, 21, foram finalmente divulgadas as novas atrações: as britânicas Kasabian, Suede e Little Boots, a norte-americana The Drums e as brasileiras Mallu Magalhães, Banda Uó e Madrid.

Na quarta edição, o Planeta Terra saiu do Playcenter, que fechou, e foi para o Jockey Club. Com essa mudança, o público passou de 20 para 30 mil espectadores. Também neste ano o festival vai se internacionalizar, com edições em Lima (Peru) e em Bogotá (Colômiba). Os ingressos do terceiro lote já estão à venda no site do Planeta Terra 2012 e custam R$ 330.

