Planet Hemp confirma show em Salvador

Depois de 11 anos separados, a banda carioca Planet Hemp fará turnê para celebrar sua história. Salvador foi confirmada como uma das cidades para a apresentação dos meninos do rap, em show previsto para acontecer no dia 1º de dezembro, no Wet'n Wild. Os valores dos ingressos não foram divulgados.



Além da capital baiana, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Fortaleza estão incluidas na turnê . O repertório será composto por faixas do álbum O Usuário, de 1995, que inclui hits como "Legalize Já", "Mantenha o Respeito" e "Dig Dig Dig".

A banda - formada originalmente por Marcelo D2, BNegão, Skunk, Rafael, Formigão e Bacalhau - anunciou a separação em 2001. O Planet Hemp conquistou uma legião de fãs ao falar abertamente sobre maconha, em ritmo de rap. "Legalize já/ Uma erva natural não pode te prejudicar" foi uma das frases mais repetidas durante os quase dez anos de existência da banda, que lançou três discos de estúdio: Usuário (1995), Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Para (1997) e A invasão o Sagaz Homem Fumaça (2000).

