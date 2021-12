Pitty retorna a Salvador com show na Concha Acústica

Retornando aos palcos a todo vapor após licença maternidade, a cantora Pitty se apresenta em Salvador no próximo dia 30 de julho. O evento será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) e terá início às 19h.

Para a ocasião, Pitty promete um repertório que mistura os hits do disco mais recente, como “Serpente”, “Boca Aberta” e “Pequena Morte”, com sucessos da carreira, como “Me Adora”, “Admirável Chip Novo”, “Máscara”, “Semana que Vem” e “Teto de Vidro”.

No palco, a banda que acompanha a rockeira é formada pelos músicos Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (lap steel, moog e percussão), Gui Almeida (baixo) e Duda Machado (bateria).

Os ingressos para o show custam a partir de R$ 40 e podem ser encontrados na bilheteria do TCA, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido. Para meia-entrada, é obrigatório a apresentação da carteira de estudante no dia do evento.

