Pitty realiza show gratuito Concha Acústica do TCA

A cantora Pitty irá realizar um show gratuito no dia 30 de novembro. Essa será a última edição do TNT Stage deste ano e contará também com show de Teago Oliveira, vocalista da banda Maglore, que acaba de lançar seu primeiro disco autoral. O evento é realizado pela TNT Energy Drink, em parceria com a Flow Creative Core.

Pitty está em turnê, divulgando seu quinto álbum de estúdio, o recém indicado ao Grammy Latino 2020, “Matriz”. Este novo trabalho foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, surpreendendo e dando uma guinada na carreira da artista. O show será especial e Pitty trará como convidados os artistas que participaram do disco: BaianaSystem (Russo Passapusso e Robertinho), Larissa Luz e Lazzo Matumbi.

O acesso ao evento será por meio de vouchers digitais que posteriormente precisam ser trocados por ingressos. As informações detalhadas sobre essa dinâmica de retirada serão divulgadas nas redes sociais de TNT Energy Drink a partir do dia 19.

O TNT Stage tem como objetivo ampliar o contato da marca com o jovem, dando vida ao conceito #PODEVIR, além de reforçar os quatro pilares de atuação da marca (cultura jovem, esporte, estilo e música), com planejamento que abrange arte e cultura. O projeto cultural itinerante promove shows de artistas independentes, de diversos gêneros musicais.

