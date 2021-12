Pitty lidera citações no Dia Mundial do Rock No Twitter

No Dia Mundial do Rock, comemorado no domingo, 13, a cantora baiana Pitty liderou as citações sobre a expressão "Dia do Rock" ou apenas "Rock" no Twitter. Os dados são do estudo realizado pela E-Life, que constatou que, entre "retweets" (RTs) e menções, a roqueira teve o perfil mais lembrado pelos internautas com 608 aparições, seguida por Tico Santa Cruz, com 292 e Fresno, com 89.

Após três anos sem lançar um novo trabalho, Pitty está em turnê pelo Brasil com o álbum "Setevidas".

