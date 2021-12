Pitty é atração principal da final do Desafio das Bandas

A cantora Pitty e as bandas Cascadura e Vivendo do Ócio são as atrações da final do concurso Desafio das Bandas, no domingo, 7, às 15h no Bahia Café Hall. As quatro concorrentes do concurso, realizado pelo Grupo A TARDE, são Cartel Strip Club, Levante, Órbita Móbile e Teenage Buzz.

O prêmio principal será a chance de gravar um CD promocional, orientado por um produtor de renome na Bahia. O álbum terá seis faixas e serão 1.200 cópias para a distribuição. Todos os finalistas ganharão instrumentos musicais de R$ 3 mil, R$ 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil, de acordo com a classificação.

Os integrantes das bandas são estudantes do ensino médio e universitários. Para o gerente Marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares, o concurso é uma porta para a entrada da arte e da expressão na vida desses jovens. "O projeto se consolida como sendo uma oportunidade para a juventude expressar as suas ideias e os seus sentimentos, com personalidade e inteligência, através da música", disse.

O Desafio começou em outubro, com o apoio da Oi Galera e do Fazcultura. Foram 20 bandas pré-selecionadas até chegar ás quatro finalistas. com a pré-seleção de vinte bandas que foram julgadas nos dias 16 e 23 de novembro com duas etapas, com a presença de oito bandas.

