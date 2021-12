A cantora baiana Pitty divulgou nesta quarta-feira, 7, o seu mais novo clipe, da música "Setevidas", e a capa do seu próximo CD, que leva o mesmo nome da canção.

No site da roqueira já foi anunciada a pré-venda do álbum, marcada para o dia 3 de junho. Além do CD, ele também será lançado nos formatos digital e vinil.

Confira o clipe

Da Redação Pitty divulga clipe e capa do próximo CD; Veja aqui

