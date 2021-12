Pitty convida os fãs para o Desafio das Bandas

A principal atração da final do Desafio das Bandas, a cantora Pitty, convidou o público para o evento que acontece neste domingo, 7, em um vídeo publicado pelo no Facebook.

Além da roqueira, as bandas Cascadura e Vivendo do Ócio também vão se apresentar. O Desafio escolherá a ganhadora de uma gravação de um CD promocional com seis faixas. As finalistas do concurso são : Cartel Strip Club, Levante, Órbita Móbile e Teenage Buzz.

O primeiro lugar leva, além do CD, tiragem de 1,2 mil cópias, R$ 3 mil em crédito para instrumentos musicais. O Desafio acontece às 15h, no Bahia Café Hall, com ingressos a R$ 30, mais um quilo de alimento.

Confira o vídeo de Pitty:

