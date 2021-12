Pitty apresenta nova turnê na Concha Acústica em agosto

A cantora Pitty retorna ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) para apresentar a Tour 2018. No dia 24 de agosto, às 18h, a artista baiana irá cantar seus antigos e novos sucessos. A abertura fica por conta da cantora Larissa Luz.

Com uma nova perspectiva para este trabalho, a cantora busca uma experiência mais simples e singular. No repertório, estarão as músicas já cantadas em outras turnês, as novas e um momento mais intimista com o público.

Os ingressos variam entre R$ 80 e R$ 160 para primeiro lote e de R$ 100 a R$ 200 para segundo lote. Os interessados podem adquirir a entrada na bilheteria do TCA, nas SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

