Pitty aposta no número 7 ao misturar rock e raízes africanas

Sete arcanjos, sete pecados capitais, sete notas musicais, sete cores do arco-íris. Na cabala, o número sete indica transformação, vitória do espírito sobre a matéria. É nele que a cantora Pitty aposta em seu novo trabalho, "Setevidas".

Antes de dar susto no fã que suspira em ouvir o rock cru da cantora, um aviso: a base do som continua a mesma. A diferença (ou a transformação, como o título do disco sugere) vem na incorporação de novos elementos, que têm tudo a ver com a origem baiana da cantora.

Em "Setevidas", Pitty aparece com um som mais pesado, acrescido de uma sonoridade africana, tirada de instrumentos como agogô e caxixi. O som chega em seu auge exatamente na última canção do disco, Serpente.

Para Pitty, o processo de incorporar sua própria raiz africana (e baiana) no disco pode não ter sido consciente, mas ela assume que aconteceu. "Nesse disco, eu tive vontade de brincar um pouco com isso, com essa herança rítmica que estava guardada lá no fundo e que pediu passagem. Uma experiência ainda tímida, acho, ainda tentando entender o papel que essa herança exerce em mim e como isso se refletiria na minha música", conta.

O disco foi gravado ao vivo, no estúdio Madeira, em São Paulo, e tem sua mixagem assinada por ninguém menos do que Tim Palmer, que tem no currículo trabalhos como o clássico disco "Ten", do Pearl Jam, e parcerias com artistas como David Bowie, Ozzy Osbourne e Robert Plant.

Em "Setevidas", Pitty aprofunda o rock cru proposto em seu último álbum de estúdio, "Chiaroscuro", de 2009. De lá para cá, a cantora se lançou em diversos desafios: o duo "Agridoce", com Martin Mendonça; uma faixa gravada no disco de Emicida, e uma canção composta para Fernanda Takai.

"Nunca tinha feito música pra alguém cantar, por exemplo, essa foi uma coisa nova e muito legal pra mim como compositora", Pitty conta.

Plural

Falando nisto, a maior parte das composições de "Setevidas" aconteceu na casa da cantora. Pitty gosta de compor bem quieta, e durante as madrugadas. "Telefone não toca, a porta não bate... eu fico muito louca quando estou compondo, agitada, introspectiva, alheia ao mundo. Me sinto tomada e me coloco dessa forma mesmo, a serviço de algo maior. Nessa hora, eu sou só cavalo", diz.

Ela conta que a experiência folk do Agridoce foi essencial para que ela descobrisse espaços até então desconhecidos de sua própria expressão artística. Para Pitty, exercitar essa pluralidade é algo que completa.

Mesmo assim, o desejo de retornar ao seu rock cru permanecia ali, latente. De alguma forma, ele voltou modificado pela experiência. "Foi tudo na hora certa, na hora em que a alma pediu. E eu estava morrendo de saudade, foi bom ver de fora e sentir isso de novo", conclui.

