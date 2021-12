Pitbull anuncia parceria com Claudia Leitte e Jennifer Lopez

O rapper Pitbull já deu como certa a parceria com Claudia Leitte e Jennifer Lopez, também conhecida como J.Lo, para um projeto para a Copa do Mundo 2014, que será realizada no Brasil. Ele escreveu em seu Twitter uma mensagem de agradecimento para as cantoras: "Obrigado J.Lo e Claudia Leitte por unir a música, esporte e o mundo comigo".

Thank you @JLo and @ClaudiaLeitte for bringing music, sports and the world together with me #WeAreOne — Pitbull (@pitbull) 3 janeiro 2014

O astro norte-americano deu a entender que os três podem estar juntos na canção-tema da Copa 2014: "música, esporte e o mundo comigo".

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de Claudia Leitte, que confirmou o convite do rapper à artista. Porém, informou que nada pode ser divulgado ainda, pois nenhum contrato foi assinado.

A hashtag #WeAreOne ("nós somos um", em português), usada por Pitbull na mensagem, levaram internautas a suspeitarem que o nome se trata do título da canção que deve ser apresenta por eles.

Claudia Leitte também já usou a hashtag #WeAreOne em seu perfil no Instagram, sem dizer o que significa. Já Jennifer Lopez retweetou a mensagem de Pitbull para seus seguidores.

Ricky Martin é a única atração musical confirmada para a apresentação do evento esportivo. Ele irá gravar uma canção que fará parte da trilha sonora oficial, mas não há informações de que será a música-tema do evento.

O porto-riquenho é parceiro de Claudia Leitte, com quem já gravou a música Samba.

