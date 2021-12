A banda Pirigulino Babilake retorna aos palcos depois de passar um ano afastada. A apresentação acontece sábado, 18, a partir das 21 horas, no Largo Tereza Batista (Pelourinho). O grupo retorna com sua formação original, que gravou o álbum, Rosa de Fubá (2010).

O repertório do show também apresenta as músicas do EP Quarto Crescente, lançado em 2013. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e já estão à venda na loja Colomy (Rio Vermelho) e através do site Sympla.

