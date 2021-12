Pink Floyd lança álbum após 20 anos

A banda inglesa Pink Floyd deve lançar em outubro o primeiro álbum em 20 anos, segundo Polly Samson, mulher do guitarrista David Gilmour. A informação foi publicada neste sábado (5) por Samson em seu perfil do Twitter. Um representante do guitarrista confirmou a notícia à revista americana Rolling Stone.



Samson afirmou que o álbum, intitulado The Endless River, é baseado em gravações feitas em 1994, ano de lançamento do último disco da banda, The Division Bell.

Ela descreveu o lançamento como o "canto do cisne" do tecladista Richard Wright, membro do grupo que morreu de câncer em 2008 aos 65 anos.

Outras gravações



Não está claro se o disco será inteiramente baseado no material de 1994 ou se incluirá contribuições mais recentes. Wright participou de outras gravações após 1994. A Warner, selo atual da banda, não se pronunciou.



A cantora Durga McBroom-Hudson, vocal de apoio nos discos Delicate Sound of Thunder, The Division Bell e Pulse, confirmou a informação em sua página do Facebook, onde publicou uma foto que teria sido tirada durante as gravações.



"Sim. Há um novo álbum do Pink Floyd saindo. E eu estou nele", escreveu. Não há informações sobre a participação do baixista Roger Waters no novo disco.

adblock ativo