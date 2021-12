Pianista Estevam Dantas se apresenta no Rio Vermelho

Nesta quinta-feira, 2, às 21h30, a Varanda do Sesi Rio Vermelho recebe a segunda edição do projeto "Varanda Sonora", com o pianista baiano Estevam Dantas. Ele se apresentará o seu show "Estevam Dantas Convida".

O evento contará com participações dos cantores Carlos Barros, Pedro de Rosa Morais e Sandra Simões e dos instrumentistas Indira Dourado e Fred Dantas, que juntos com o pianista interpretarão grandes clássicos da música popular brasileira.

A entrada custa R$ 25 e pode ser adquirida no local do evento.

