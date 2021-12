Pianista Daniel Cathala se apresenta na Barra nesta quarta

O pianista baiano, Daniel Cathala, se apresenta nesta quarta-feira, 5, no Groove Bar, localizado no bairro da Barra. Em mais uma edição do "Acústico Groove", o músico passeará pelos grandes clássicos do pop/rock internacional.

Canções de artistas como Bruno Marz, Bon Jovi e Elton John farão parte do repertório. Com entrada gratuita, a apresentação acontecerá na parte externa do bar, das 20h às 22h.

