Pianista Chucho Valdés apresenta o álbum Border-Free no TCA

Já disse um sábio que "nome é destino". Jesús Valdés Rodríguez parece confirmar a regra, ao conjurar música que parece vir dos céus quando deita suas mãos sobre o piano. Os fiéis estão convocados para testemunhar amanhã, no Teatro Castro Alves.

Mais conhecido como Chucho Valdés, este cubano de 71 anos é um dos responsáveis por elevar a fama da música cubana a nível mundial - transcendendo embargo injusto, regime caquético, etc.



Em turnê pelo Brasil, Chucho traz a Salvador o show do seu último álbum, Border-Free (Sem fronteiras), no qual trabalha elementos da sua praia - o jazz afro-cubano -, misturando elementos díspares como gnawa (música marroquina), flamenco e até da música Comanche, tribo ativa norte-americana.



"Ah, o show será muito variado", conta ele, do seu quarto de hotel em São Paulo.



"Estou apresentando músicas de meu último disco, no qual faço uma fusão dos elementos de música afro-cubana, jazz afro-cubano, danza e contradanza de Cuba a elementos da música dos índios comanches, mais o jazz clássicos, flamenco e música do Marrocos", detalha.



Além de temas de Border-Free, ele promete executar clássicos do "puro son cubano e também um tema composto por meu pai".



Para quem não sabe, o talento de Chucho vem de berço. Seu pai, o também pianista Bebo Valdés (1918-2013), foi figura central da chamada era de ouro da música cubana, pré-Fidel. Foi em casa, sob as asas do pai, que o jovem Chucho aprendeu os primeiros acordes ao piano.



Não é o Buena Vista

"Papai me ensinava música cubana, afro-cubana, jazz e todos os gêneros sul-americanos, incluindo o samba", conta. "Mas a educação formal, acadêmica, também foi muito importante. Uma coisa completa a outra, claro", reflete.



Se a descrição da música do último disco de Chucho, com tantas influências díspares misturadas, pareceu estranha, o músico lembra que elas, na verdade, não são tão estranhas assim.



"Por exemplo, o flamenco nasce da influência árabe (moura) na música espanhola. Procuro o ponto em comum entre essas diferentes tradições, o elo que as une, como um ponto de partida", explica.

Na música brasileira, Chucho já gravou com Ivan Lins, Hamilton de Holanda e fez shows com Ed Motta e Egberto Gismonti. "Com Ivan, gravamos (ele e a banda Irakere) um concerto ao vivo em Havana, em 1996. E há um músico brasileiro que para mim é um gênio: o (bandolinista) Hamilton de Holanda, com quem gravei Pixinhguinha (Benguelê e Lamentos, no álbum Mundo de Pixinguinha, de 2012)", elogia.



"Aqui em São Paulo acompanhei o cantor Ed Motta. Fiz três concertos com ele e foi uma maravilhosa experiência", conta Chucho.

Agora, ganha um doce quem adivinhar a cantora brasileira que ele mais admira: "Mas adoraria gravar com Simone. É uma grande cantora", surpreende, ao citar a pouco lembrada baiana de Eu Tô Que Tô, entre outros hits.



E vale o aviso para quem pretende ir ao show: Chucho não é Buena Vista Social Clube. É jazz mesmo, estilo afro-cubano.



Ainda assim, ele conta que o efeito do filme de Wim Wenders (1997) foi benéfico para ele. "Quando o filme saiu, eu já tinha muito trabalho e muito reconhecimento. Depois do filme, com a música cubana na moda, ficou ainda melhor, chamou atenção e o mundo passou a ouvir e se interessar mais", conta.



Afro-Cuban Messengers, a banda de Chucho, conta com os cubanos Yaroldy Abreu (percussão), Dreiser Durruthy Bombalé (tambores e voz), Reinaldo Melián (trompete), Gastón Joya (baixo) e Rodney Barreto (bateria).

