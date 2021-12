Phil Collins se prepara para relançar sua discografia

Não são muitos os músicos que dispensam alguém, um assessor de imprensa ou do marketing da gravadora, para fazer a conexão entre ele e o jornalista, ao telefone. Phil Collins está dentro dessa simpática minoria. Com cinco minutos depois do horário combinado, o telefone da mesa toca. Um número norte-americano. A voz do outro lado chama o jornalista pelo nome. "Aqui é o Phil Collins, tudo bem com você?". Polido, falante, Collins ganhou com a mudança definitiva para a Flórida.

A nova casa de sete dormitórios e 1,1 mil m² de área construída, com vista para o skyline de Miami, a poucos metros da água cristalina da baía de Biscayne, foi comprada há um mês e alguns dias antes da ligação ao jornal O Estado de S.Paulo. Na manhã da entrevista, conta Collins radiante, foi entregue um enorme piano de cauda posicionado na sala de estilo mediterrâneo.

Depois de anos morando na Suíça, o músico britânico de 64 anos decidiu mudar para a Flórida a fim de ficar mais próximo dos filhos mais novos, Nicholas e Matthew, frutos do último casamento dele, com Orianne Cevey, matrimônio que chegou ao fim em 2008.

Aposentado desde 2011, ele só se apresentou diante do público recentemente em um evento na escola das crianças. Além disso, Collins preferiu manter o papel de pai, um comportamento negligenciado por ele, segundo o próprio, com os outros três filhos frutos de outros dois casamentos malsucedidos.

O primeiro passo para um possível retorno às atividades como músico foi dado nesta quarta-feira, 2, quando foram revelados os dois primeiros discos escolhidos dentro da discografia de Collins a serem relançados em um grande projeto de remasterização de todo o catálogo dele. As novas versões dos álbuns ainda virão com bônus de faixas não lançadas e outras surpresas saborosas para os fãs do ex-Genesis.

"Vou ser sincero com você", ele começa. "Nunca fui muito fã de relançamentos. Mas eu posso garantir que esses aqui não são algo de uma gravadora fazendo só para ganhar algum dinheiro. Não, não. Eu participei de todo o processo de remasterização, de escolha das canções que serão bônus."

Os dois primeiros discos escolhidos para esse relançamento completo foram Face Value, estreia solo originalmente de 1981, e Both Sides, um álbum mais rústico, o quinto da carreira, lançado em 1993. As capas das novas versões foram "remasterizadas" também, com atuais de Collins substituindo as antigas. "Esse sou eu hoje."



Assista ao vídeo de Phil Collins cantando "Against All Odds":





Pedro Antunes | Estadão Conteúdo Phil Collins se prepara para relançar sua discografia

