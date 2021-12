Peu Meurray participará de festival para crianças no domingo

O músico Peu Meurray estará presente no festival infantil Tang Reciclar é Show, no Parque da Cidade, no dia 6 de outubro. O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

O cantor participará do show das bandas pernambucanas Mamelungos de Recife e A Bandinha, que toca marchinhas de Carnaval e músicas para crianças.

A garotada ainda poderá participar de uma oficina de imaginação, onde serão contadas histórias lúdicas, de reciclagem e batuque. O festival está integrado no Reciclar é Show, projeto que beneficiou cinquenta mil estudantes em todo o país.

