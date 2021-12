PEU Del Rey fala sobre novo clipe e união com o grupo AôA

Soteropolitano radicado em São Paulo, PEU tem uma relação íntima com o clima de praia, sol e mar. Mesmo morando em São Paulo, o cantor, compositor e multinstrumentista não perdeu a essência e continua mantendo o estilo 'good vibes' das canções. Nesta sexta-feira, 25, ele lançou o videoclipe da faixa inédita 'Dançar', em parceria com a banda AôA.

“Por muito anos eu fiz meus shows sozinho, eu, minha guitarra e os beats, mas a vontade de ter uma banda junto comigo sempre foi forte, e quando eu conheci os meninos do AôA, já morando em São Paulo, foi perfeito, foi como juntar a fome com a vontade de comer, era a banda perfeita que eu precisava pra estar junto comigo”, explicou Peu Del Rey, em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo o artista, o novo single, ‘Dançar’, é uma música muito ‘good vibes’ e carrega um clima totalmente tropical. A música, primeira produzida pelo próprio artista para si mesmo, foi feita no estúdio dele em São Paulo. Com clipe feito por Ygor de Oliveira, o lançamento é mais um junto com a gravadora Deck.

O disco ‘Nem Pense em Duvidar’ marca esse novo momento do artista, junto ao novo projeto, e trás uma amostra de como seria um novo formato de show. “Resolvemos fazer uma sessão ao vivo no quintal do meu antigo estúdio, para registrar em áudio e vídeo esse novo show. A gente colocou a mão na massa pra tudo, desde a captação do áudio até a montagem do cenário, figurino e produção do vídeo, para ter o máximo da nossa vibe e verdade no conteúdo”, afirmou.

Com releituras de artistas como Ivete Sangalo, Claudinho e Buchecha, dentre outros, no currículo, Peu Del Rey confessou que tem muita vontade de fazer parcerias com artistas que o inspiram, pois seria uma forma de se conectar ainda mais com esses trabalhos. Ele citou o cantor e compositor Edson Gomes, considerando o artista o ‘maior reggae man do Brasil’. “A sonoridade da música de Edson Gomes é o que eu chamo de reggae Bahia, um reggae que tem uma pulsação diferente, vibrante como a Bahia é”.

A faixa dançar deve fazer parte do novo álbum, que PEU pretende lançar em 2020. Outras músicas, como ‘É Dela’, acaba de ultrapassar a marca de um milhão de players no Spotify.

Assista o vídeo de ‘Dançar’ abaixo:

