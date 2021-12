Petição pede troca do hino nacional por música do Metallica

O fãs da banda de heavy metal Metallica criaram uma petição pública que defende a substituição do Hino Nacional Brasileiro pela música "...And justice for all", gravada pela banda norte-americana em 1988.

De acordo com os criadores da petição, publicada no site Avaaz, a música foi escolhida porque foi escrita "em bom inglês, a língua universal dos dias de hoje, e traz uma letra marcante que clama por justiça".

A diferença da língua é apenas um detalhe para as mais de 500 pessoas que assinaram o documento online até 14h desta quarta-feira, 17. Eles defendem que a letra do hino original não entendida pela maioria dos brasileiros, por possuir um voculário arcaico e rebuscado.

Por conta de disto, os brasileiros cantam a música "por cantar", sem entender o significado dos seus versos. Resta saber como a população entenderia melhor o novo hino, cantando todo em inglês.

