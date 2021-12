Perto do segundo CD, Maglore faz balanço da temporada

Banda mais popular do rock baiano atual, a Maglore abre novo ciclo produtivo, após passar um agitado verão na cidade. Nesta quarta-feira, o quarteto retorna à sua base em São Paulo, para onde se transferiu pouco depois de lançar o primeiro e elogiado CD, Veroz (2009).

Por aqui, a banda aproveitou para se reencontrar com seu crescente público local em pelo menos dois shows de grande porte: em dezembro, no Bahia Café Hall, e em janeiro, na Praia de Armação, quando encabeçou a lista de atrações de um dos domingos do Verão Coca-Cola.

Nesse meio-tempo, também viajou ao interior para se apresentar em cidades que ainda não tinha visitado, como Jequié e Itabuna. Mas a principal atividade dos rapazes aqui na cidade foi mesmo as gravações do segundo CD.

As sessões, sob a produção de Tadeu Mascarenhas, foram no esquema "ao vivo no estúdio". "Tadeu botou todo mundo tocando junto ao mesmo tempo, sem metrônomo (aparelho que marca o andamento da música). Só a voz entrou depois", conta o baterista Felipe Dieder.



Mic 3D e síndrome superada - De início, os músicos pensaram em dispensar a figura do produtor, mas conhecedores dos métodos de Tadeu optaram por trazê-lo a bordo: "Ele não aperta o REC e pronto. Ele se envolve. E, mesmo que você discorde da orientação dele, sua postura é sempre tranquila. É uma relação saudável", elogia.



"Ele colocou um microfone ambiente no meio da sala de gravação, que, segundo ele, dava uma qualidade mais 3D no som. Olha, eu nem sei direito o que significa isso, mas ficou muito bom", afirma, satisfeito.

Para ajudar a passar na temida prova do segundo álbum, a Maglore conta também com convidados de primeira, como Aiace Félix (cantora da Sertanília), Diego Fox (Suinga), Nancy Viegas (Radiola), Stina Sia (cantora dinamarquesa residente em Salvador), Batata (percussionista da Baiana System) e o alagoano-catarinense Wado.

Dieder garante ser coisa do passado a temida síndrome de Los Hermanos, responsável pela aura "ame-a ou deixe-a" que marcou a banda no início.

"É, eu ouvi algumas queixas nesse sentido, até mesmo antes de entrar na banda, há um ano. Mas isso está superado. Não que não ouçamos mais Los Hermanos. É a banda-referência de nossa geração", afirma.

"Mas esse segundo disco está bem diferente do primeiro. Até pela passagem do tempo. Boa parte das músicas novas foi composta lá em São Paulo. A coisa toda soa mais heterogênea agora, com influencias bem distintas", observa.

Mordaz como todo bom baterista de rock, Dieder se sai com uma boa reflexão sobre o ofício de músico independente: "O que eu acho é o seguinte: se for para fazer a mesma coisa a cada disco, é melhor parar. Se a gente estivesse ganhando dinheiro que nem cantora de axé, faríamos a mesma coisa todo ano. Mas não é o caso", afirma.

Em São Paulo, a Maglore mixa e masteriza o novo disco com Fernando Sanches (Criolo, Tulipa). "Sai em abril pelo Conexão Vivo, para download gratuito. E, em junho, o CD físico já deve estar nas lojas", adianta.

adblock ativo