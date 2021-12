Pérolas Mistas leva música negra para o Museu du Ritmo

Blocos afro e afoxés desfilando pela avenida já é uma tradição do Carnaval. Mas enquanto os dias de folia não chegam, o Afródromo preparou um encontro para celebração da música negra que acontece hoje, 20h, no Museu du Ritmo.

Com conceito geral idealizado por Carlinhos Brown, o concerto batizado como Pérolas Mistas é um projeto que parte do contexto do Afródromo e pretende promover uma viagem pela música afro.

"O Pérolas Mistas é um concerto cênico, tem elementos de teatro, uma orquestra no palco e um roteiro que faz referência às últimas décadas da música afro miscigenada. Tem também músicas de Carnaval, mas é sobre a cronologia da música afro-baiana", disse Carlinhos.

Além de Brown, subirão ao palco a cantora Quésia Luz, Lazzo Matumbi, Orquestra da Câmara de Salvador, Ellen Oléria, alabês e blocos afro.

Elisio Lopes, que assina a direção artística do evento junto com Brown e o maestro Ângelo Rafael, explica que a ideia não era apenas apresentar o som dos blocos, mas também mostrar outras leituras dessa percussão. Assim, dividiram o encontro em três momentos, cada um trazendo uma sonoridade distinta.

Sonoridades

O primeiro momento do show será sinfônico e contará com a apresentação dos 24 músicos da Orquestra da Câmara de Salvador. Eles irão executar desde canto dos candomblés à canções de sucessos dos blocos afros, a exemplo de Negrume da Noite, do Ilê Aiyê.

A segunda parte recupera o cancioneiro dos blocos de índio e do samba de exaltação (samba-enredo) por meio da apresentação do Cacicada, grupo recém-formado por Brown que fará sua estreia no evento.

O Cacicada conta com os vocais de Aloísio Meneses e arranjos de Gerson Silva. Juntos eles apresentam o resultado da pesquisa musical de sambas que referenciam os blocos de índio surgidos a partir da década de 1960, como Apaches do Tororó, Comanches do Pelô e Tupis.

Já o terceiro momento é dedicado a algumas das principais entidades afros da Bahia. A estreia de hoje conta com participação do Ilê Aiyê, bloco que celebra o seu 40º aniversário este ano.

A cantora Ellen Oléria, vencedora da primeira edição do The Voice Brasil, será a convidada de honra do Mais Belo dos Belos. Juntos eles interpretarão três músicas do repertório do bloco.

"Eu vou aproveitar para levar meu caderninho de notas. Um encontro como esse é uma aula", disse a cantora, que já tinha cantando com o Ilê em um ensaio do bloco na Senzala do Barro Preto (Curuzu).

Além do Ilê, os Filhos de Gandhy, que completam 65 anos, o bloco Muzenza, o Malê Debalê, o Cortejo Afro e os Tincoãs terão o repertório lembrado.

