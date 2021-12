Péricles recebe Belo e Tiee para gravação de DVD em Salvador

O cantor Péricles vai gravar seu mais novo DVD no dia 6 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além do show do anfitrião, os cantores Belo e Tiee também se apresentarão no evento.

Belo traz um repertório recheado de grandes sucessos nos seus 25 anos de carreira. O cantor Tiee, natural de São Gonçalo-RJ, promete uma super apresentação.

Além de letrista de sucessos como “O Som do Tambor” e “Casa Azul”, somam-se composições gravadas por Arlindo Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo e outros renomados do pagode.

Os ingressos podem ser adquiridos sem taxa na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) e na lojas do Pida! (Shopping Salvador).

