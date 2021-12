'Péricles In Concert' chega a Salvador em setembro

O cantor Péricles traz para Salvador, no dia 29 de setembro, o evento "Péricles In Concert". No show, que acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), o público poderá conferir uma apresentação com um clima mais intimista do artista, conhecido como um dos fenômenos do samba.

“Eu vinha pensando há muito tempo em fazer um show, não somente para um público mais seleto, mas também em lugares menores, para ter a chance de alcançar as pessoas que não vão porque não gostam de lugares com multidões. Sempre gostei muito desse formato, gosto muito de musicais e de apresentações em que você, além de se divertir, aprecia a música e a produção grandiosa que torna o espetáculo mais bonito”, explica Péricles, em nota emitida à imprensa.

Para a ocasião, o sambista promete um repertório recheado de sucessos antigos e atuais. Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 50 e já podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos Sac's Bela Vista e Shopping Barra; e no site Ingresso Rápido.

