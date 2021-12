Percpan terá shows gratuitos no retorno a Salvador

Foi anunciada nesta segunda-feira, 19, a programação da 20ª edição do Panorama Percussivo Mundial- PercPan, maior festival de música percussiva do País. Entre os dias 25 e 27 de julho, o evento será realizado em Salvador, cidade onde surgiu, depois de percorrer algumas capitais do Brasil e até mesmo do exterior.

Ainda não foi divulgado o local de realização do festival, mas já se sabe que as apresentações acontecerão em um espaço público e serão gratuitas.

A programação inclui cerca de 25 atrações nacionais e internacionais, com curadoria de Alê Siqueira, Letieres Leite e José Miguel Wisnik.

Inovações

O retorno do festival já havia sido anunciado no ano passado pela prefeitura de Salvador, como parte do calendário oficial da capital baiana.

O evento ressurge com algumas inovações estruturais. A primeira noite terá como tema a Percussão Vocal e Corporal, quando os ritmos e timbres tomam o corpo e a voz como instrumento. Na noite de abertura participam a baiana Banda de Boca, Barbatuques, Vocal Sampling e Mano Brown & Banda.

Já o segundo dia acolherá o Panorama Percussivo Feminino, apresentando o quadro atual das músicas percussivas feitas por mulheres. O Leillía, grupo de cantareiras da Galícia, abre a noite, seguido das Ganhadeiras de Itapuã.

A Banda Obinrin (que quer dizer mulher em iorubá), foi formada especialmente para o Percpan. Doze musicistas vão apresentar as matrizes afro-baianas, com a participação especial de Mônica Millet e DJ Lisa Bueno.

A segunda noite conta ainda com Margareth Menezes e a Banda Didá, que convida a multiartista Sayon Bamba, da Guiné Conacri.

A terceira noite, intitulada Das Matrizes às Batidas Contemporâneas, vai do novo grupo baiano Aguidavi do Gegê à consagrada banda norte-americana Trouble Funk. Apresentam-se ainda Marcelo D2, Percussivo Mundo Novo, que convida o Samba Chula de São Braz, e a dupla formada por Gabi Guedes e o DJ Cia, que convidam Nelson Maca, Opanijé e Simples Rap'ortagem.

