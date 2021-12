PercPan terá shows gratuitos de Lenine e Omara Portuondo no Rio Vermelho

A programação da 24ª edição do Panorama Percussivo Mundial (PercPan), maior festival de música percussiva do País, já foi anunciada. Entre os dias 1º e 4 de novembro, o evento será realizado no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, em Salvador, e terá shows gratuitos, como de Lenine, Omara Portuondo, Baco Exu do Blues e Letieres Leitte & Orkestra Rumpilezz.

Patrocinado pela Petrobras e pela Prefeitura de Salvador, o evento tem curadoria e direção musicial de Alê Siqueira, consultoria artística do jornalista e crítico musical baiano Hagamenon Brito e Lenine como mestre de cerimônia.

Nesta 22ª edição, o festival dará boas-vindas ao público com uma programação sócio-educativa na quarta-feira, 1º. A primeira noite de música acontece na sexta-feira, 3, com apresentação da Brazilian Piper, Baco Exu do Blues, Letieres Leitte & Orkestra Rumpilezz e Lenine.

Já no sábado, 4, a diversão ficará por conta do bloco Ilê Aiyê, Dão, Caravana Black e o grupo pernambucano Bongar, que irá receber o Santería Cubana. A noite será encerrada ao som de Omara Portuondo. A cantora é uma das vozes mais representativas da música cubana.

