PercPan chega pela primeira vez no Recôncavo Baiano

Acontece entre os dias 17 e 21 de janeiro, o PercPan, o maior festival brasileiro de música percussiva. Pela primeira vez, o evento que acontece há 21 anos se estende até o Recôncavo Baiano. O PercPan já teve edições em Paris, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, e conta com patrocínios da Petrobras, Vivo e Governo da Bahia.

Esse ano, os dias com apresentações musicais (19, 20 e 21) recebem nomes cada um. O primeiro dia foi denominado de Rime - Ritmo e Melodia. O segundo foi intitulado de Inclua, e o terceiro recebeu o nome de Celebre. Passarão pelo Teatro Castro Alves, Terreiro de Jesus e Centro Histórico, além do Recôncavo, nomes como o polonês GlassDuo, a cantora Sona Jobarteh e o sexteto Khusugtun, que recebe no palco Luizinho do Jejê, Iuri Passos e Gabi Guedes.

Além desses, o Trio Multifaces, o projeto Neojibá e o Grupo de Referência de Ourinhos também marcaram presença durante o evento. Na página do facebook do evento é possível ver a grade completa do eventro, que elém de música, sedia mesas de debates.

Para os dias de shows os ingressos, que custam R$ 40 inteira e R$ 20 meia, podem ser adquiridos no site www.ingressorapido.com.br e mais informações no número 71 3003-0596.

