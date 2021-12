O grupo vocal Pentatonix está de volta com mais um cover. Depois de fazer Beyoncé e Lord, a galera lança o álbum PTX Vol II, com versões no mínimo inacreditáveis para hits da banda Daft Punk..

Sucessos como "Harder, Better, Faster, Stronger", "Celebrate", "Get Lucky" e "One More Time" estão à venda no iTunes. O vídeo no YouTube, lançado segunda-feira, 4, já alcançava mais de 2,2 milhões de page views no início da tarde desta quarta-feira, 6.

Veja o vídeo

Marcos Venancio Machado Pentatonix faz Daft Punk a capella e bomba no TouTube

