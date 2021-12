Pelourinho terá mais de 30 atrações durante o São João

Em comemoração ao São João, o Pelourinho vai se transformar em um verdadeiro arraial entre os dias 22 a 24 de junho com uma grade de 36 atrações. Entre os artistas, o forrozeiro Adelmário Coelho, no dia 22, e a banda Estakazero, além de Targino Gondim. Os shows destes últimos ainda não foram divulgados, segundo a assessoria de comunicação do artista e do grupo.

O evento vai acontecer nos três principais palcos montados no Centro Histórico de Salvador (Terreiro de Jesus, Largo do Pelourinho e Cruzeiro de São Francisco).

Praças fechadas

Coordenada pela Bahiatursa, a programação deste ano, excepcionalmente, não vai se estender às praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro D’água. Estes locais serão fechados em junho para a execução de obras estruturais. O Governo do Estado, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultura da Bahia (Ipac), vai investir R$ 2,4 milhões nestas obras.

O fechamento obedeceu a uma recomendação do Ipac e do Corpo de Bombeiros após vistoria realizada em abril deste ano, que apontou a necessidade de reformas estruturais de emergência dos largos. Na avaliação do diretor-geral do Ipac, João Carlos Oliveira, por ser aberto nas extremidades laterais, os largos tornam-se vulneráveis e bastante fragilizados na época das chuvas.

