Pelourinho será palco do rock durante mês de julho

O Centro Histórico de Salvador será palco do rock'in roll durante o mês de julho, que se comemora o Dia Mundial do Rock. Nomes de referência do gênero na Bahia como Vivendo do Ócio, Cascadura, O círculo, Radiola e Alex Pochat e os 5 Elementos se apresentarão nos largos do Pelourinho.

A partir deste sábado, 6, quem abre a programação é a banda O Círculo, às 21h, no Largo Tereza Batista. No repertório, o grupo apresentará o som do "rock plural baiano" e levará os maiores sucessos da carreira, além de uma prévia das músicas do próximo álbum, ainda em fase de gravação.

Ainda no sábado, Alex Pochat e os 5 Elementos sobem no palco do Largo Quincas Berros d'Água, às 21h. Com experiência nos campos de performance, pesquisa e produção musical, o grupo é formado por compositores e intérpretes atuantes nas área de música de concerto contemporânea, além de apresentar um laboratório de criação artística pautado na criação de música híbrida e na implementação artística do conceito de crossover no cenário do rock baiano.

Próximas semanas

No dia 13, a banda Vivendo do Ócio fará um show no Largo Pedro Archanjo, às 21h. O grupo irá tocar sucessos do álbum "O Pensamento é um ímã", indicado em duas categorias no Video Music Brasil 2012 (VMB), promovido pela MTV, com a música "Nostalgia" ficando em primeiro lugar na primeira fase da votação popular.

Os largos Pedro Archanjo e Tereza Batista serão o palco das bandas Cascadura e Radiola no dia 19, também a partir das 21h. O álbum "Aleluia" do Cascadura também foi indicado ao prêmio de melhor disco no VMB 2012. O grupo é tido como um dos top da nova safra do rock contemporâneo.

Já a Radiola é uma das bandas mais reconhecidas entre os grupos independentes da Bahia. A banda realiza, nos verões soteropolitanos, um projeto conhecido como 'Festa do Vinil', um concurso de discos de vinil, que sempre conta com a presença de importantes convidados.

No dia 23, as bandas Alex Pochat e os 5 Elementos e Vivendo do Ócio voltam a se apresentar no Pelourinho. O mesmo acontece com as bandas O Círculo e Cascadura, no dia 30.

adblock ativo