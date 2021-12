Pelourinho apresenta programação em homenagem à mulher

Neste sábado, 8, o Pelourinho receberá uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher com atrações gratuitas como as cantoras Carla Lis, Claudia Cunha e Gal do Beco.

Realizada pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), órgão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a celebração começa às 20h30 no Largo Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D'Água.

