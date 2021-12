Pelô: shows no último fim de semana antes do Natal

O final de semana que antecede o Natal terá música para todos os gostos no Centro Histórico de Salvador. O Centro de Culturas Populares e Identitárias (CPPI), órgão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, leva aos palcos na Praça Pedro Archanjo e Tereza Batista bandas de destaque no cenário baiano, como Cabeça de Nós Todos, Daganja, Giramente, Baiana System, dentre outras.

Na sexta-feira, 21, a banda Cabeça de Nós Todos inicia a noite, seguido pelo rapper Daganja. Durante o sábado, 22, o grupo Giramente comanda a festa no Largo Pedro Archanjo a partir das 21h, misturando música pop com elementos de música eletrônica no seu repertório. Ainda no sábado a banda Baiana System levam o rock in roll ao Largo Tereza Batista, mostrando o repertório com influências de cultura brasileira, africana e jamaicana.

No domingo, 23, o grupo Percussivo Mundo Novo agitará o Largo Tereza Batista, a partir das 19h. Criado pelo músico e produtor Mikael Mutti (que trabalhou como arranjador e diretor musical de Carlinhos Brown), o projeto consiste na criação de novos formatos de instrumentos de percussão utilizando materiais recicláveis, sem perder a originalidade e ancestralidade da música baiana e brasileira.

Além disso, no domingo, o rock cede espaço ao samba com o bloco Amor e Paixão, comandado pelas bandas Catadinho do Samba, Movimento, Sangue Brasileiro e com a participação especial de Nelson Rufino. À entrada é franca, mas quem quiser pode contribuir com brinquedos que serão doados para crianças carentes.

A CCPI busca, além de dinamizar as ações culturais no Centro Histórico, incentivar também a produção local, por meio da promoção de eventos realizados pela comunidade. Toda a agenda de atrações do programa tem acesso gratuito ou a preços populares.

