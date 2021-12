Peixe recebe Durval na abertura da Ensaio do Harém

A temporada de Ensaios do Harém começa domingo, 9, no Alto do Andu, às 18 horas. O cantor Alexandre Peixe é quem comanda a festa, que recebe Durval Lelys como convidado. O show de abertura fica por conta da banda Pra Casar.

Os primeiros cinquenta compradores do abadá do bloco Harém, na sede da Diva (Shopping Boulevard), ganham ingressos para o primeiro ensaio. É possível também encontrar os ingressos para a festa nos balcões Ticketmix e Alô Ingressos, por R$ 70 (masculino) e R$ 50 (feminino).

