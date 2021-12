Peixe recebe Chiclete com Banana e Danniel Vieira em ensaio

A banda Chiclete com Banana e o cantor Danniel Vieira são os convidados da última edição desta temporada do "Ensaio do Harém". O evento acontece no próximo domingo, 24, a partir das 18h, no Alto do Andú, na avenida Paralela.

O cantor Alexandre Peixe, anfitrião da festa, promete agitar a galera com seus grandes sucessos.

Os ingressos custam R$ 50, para as moças, e R$ 70, para os rapazes, e podem ser comprados na produtora Diva, localizada no Hotel Pestana (Rio Vermelho) e no piso L2 do Salvador Shopping, ou nos balcões da Ticketmix e Veromundo.

