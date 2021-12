Peixe lança música com participação de Ivete Sangalo

O cantor e compositor Alexandre Peixe lança esta semana nas principais rádios do País sua nova música de trabalho, "Te Dei Amor". A canção, composição própria em parceria com Beto Garrido, tem a participação especial de Ivete Sangalo e fala de relacionamento, amor e saudade.

"Te Dei Amor" está no repertório do CD "Burburinho", novo trabalho do artista, que também tem participações de Reginaldo Rossi, Israel Novaes, Marcio Victor (Psirico), Armandinho Macêdo, Jorge e Mateus e Buchecha.

Confira a letra da música:

Te dei amor

Composição: Peixe e Beto Garrido

Tanta falta faz

Teu sorriso aqui

Palavras não conseguem explicar

O que trago aqui dentro do peito

Longe de você perdi o chão,

Perdi o ar e o juízo

Pra ver você voltar, me iluminar

Faço o que for preciso

REFRÃO (2X)

Cê não pode negar

Cê não pode negar

Que eu te dei amor

Que eu te dei amor

Deixa o coração levar você

Não tenha orgulho agora

E se você vem, fica tudo bem

Se me ver te faz tremer

O amor não foi embora

