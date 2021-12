Pedro Morais homenageia Cartola nesta terça no TCA

Uma homenagem ao cantor Cartola poderá ser conferida através do show "As Rosas Não Falam", estrelado pelo cantor baiano Pedro Morais, nesta terça-feira, 27, a partir das 20h no palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA).

No show, o artista resgata a irreverência que o sambista apresentava em suas interpretações, através dos sambas-canções criados por Cartola. No repertório grandes sucessos como "As Rosas Não Falam", "O mundo é um moinho", "Preciso me Encontrar", "Senhora Tentação" e muitos outros. Na ocasião, Pedro receberá no palco a participação dos cantores Peu Souza, Claudia Cunha e Ione Papas.

Para o espetáculo, Pedro Morais estará acompanhado pelos músicos Maurício Azevedo (violão), Elisa Goritzki (flauta) e Alexandre Lins (percussão), que juntos prometem fazer uma noite memorável.

Os ingressos já estão à venda pelos valores de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos através da bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

